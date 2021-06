vv Oeken Club van het Jaar

BRUMMEN – Voetbalvereniging Oeken is in de verkiezing voor Club van het Jaar 2021 gekozen tot gemeentewinnaar van de gemeente Brummen in de categorie sportclubs. De club won overtuigend met 602 stemmen. Op de tweede plaats eindigde Sportclub Brummen met 84 stemmen.

De verkiezing Club van het Jaar is onderdeel van Rabo ClubSupport en NOC*NSF. Rabo ClubSupport biedt sport- en cultuurverenigingen kennis, een netwerk en financiële ondersteuning om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomst. Aan de landelijke verkiezingen deden in totaal 2.165 sport- en cultuurclubs mee.