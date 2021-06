Vrouwenkoor Te Gek heeft nieuwe begeleiding

BRUMMEN – Na het heel plotselinge en trieste overlijden van de vaste begeleider en eerste en eerste accordeonist Gerrit Sangers september 2020, heeft Vrouwenkoor Te Gek een nieuwe begeleider gevonden in de heer Arnold Slaghek. Slaghek is pianist en gitarist, begeleidt nog een koor en is dirigent / begeleider van een gemengd koor. Zowel koor Te Gek en dirigent Anja Luyt, als de heer Slaghek en vaste accordeoniste Cor Hulstijn, hopen zo spoedig mogelijk samen aan de slag te kunnen gaan. Na deze lange coronatijd staat het koor te popelen om weer te gaan zingen. Zo gauw het weer mag, gaan ze weer op volle toeren repeteren. Er is nog plaats voor enkele koorleden, liefst sopraan, maar neem gerust contact op met Diny van Engeland tel. 06-51246109 voor meer informatie. Het koor repeteert op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

www.tegek-koor.nl