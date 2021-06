Vrouw uit Brummen slachtoffer van babbeltruc

BRUMMEN – Een oudere dame uit Brummen is vrijdagmiddag 25 juni slachtoffer geworden van een babbeltruc. Dit gebeurde in een seniorencomplex aan de Molenhorst in Brummen.

Even na 17.05 uur kwam bij de politie de melding van een woningoverval binnen. Ter plaatse heeft een man bij een appartement gestaan van de bewoonster en gevraagd of ze geld kon wisselen. Toen de vrouw naar binnen liep om haar portemonnee te pakken, drong de man haar woning binnen. De man pakte de portemonnee van de vrouw af en ging er mee vandoor. In de portemonnee zat ongeveer 100 euro.

De overvaller zou rond de 40 jaar oud zijn, heeft krullend zwart haar, is licht getint en sprak gebrekkig Nederlands. Na de melding heeft de politie met meerdere eenheden de wijk uitgekamd, de dader werd niet aangetroffen.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink