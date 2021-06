Vrijwilligers Speelotheek in Dieren openen enthousiast weer de deuren

DIEREN – Tot grote vreugde van de vrijwilligers heeft de Speelotheek in Dieren heeft de deuren weer mogen openen. Na maanden van fysieke sluiting kan er weer volop speelgoed geleend worden.

Tijdens de lockdown hebben de vrijwilligers niet stilgezeten. “We zijn al die tijd open geweest voor afhalen. Leden konden online bestellen en het speelgoed afhalen, daar werd veelvuldig gebruik van gemaakt”, vertelt Marloes. “We hebben er zelfs meer leden bijgekregen”, vult Marjolein aan. In coronatijd kreeg de speelotheek er 12 nieuwe leden bij, waardoor het ledental nu op 50 staat.

Mensen vinden het vooral leuk dat ze door het lenen bij de speelotheek elke keer wat anders te spelen hebben. Dit merken de dames ook bij hun eigen kinderen. “Zelfs de vriendjes van mijn kinderen vragen ze elke woensdag of hun moeder weer wat nieuws heeft meegenomen”, vertelt Marloes. Ook merken ze dat mensen de mogelijkheden van de speelotheek gebruiken om speelgoed en spelletjes uit te proberen. “Er zijn veel mensen die eerst hier wat lenen om te kijken of ze het later wellicht zelf willen aanschaffen.”

Het assortiment van de speelotheek is constant in beweging. “We hebben een kast met een plank met nieuwe items en items die binnenkort uitgeleend gaan worden, dit wisselt heel vaak. Zo kunnen onze leden steeds weer wat nieuws lenen.” Toch zien zij ook dat dezelfde dingen soms ook vaker worden geleend. “De meeste kinderen hebben wel een favoriet speelgoed wat vaker wordt geleend.”

Naast het speelgoed wat geleend kan worden, is er ook een verkoopkast. Hier kunnen leden speelgoed dat nog in goede conditie is verkopen tegen kleine prijsjes. 15 Procent bovenop die prijs komt ten goede aan de speelotheek. “Zo kunnen wij weer nieuw speelgoed aanschaffen.” Voor de koop van nieuw speelgoed nemen de vrijwilligers de tips van de leden ook mee. “Er was bijvoorbeeld veel vraag naar een step, die hebben wij sindskort ook in onze kast liggen.” Om veelzijdig speelgoed aan te kunnen bieden, maakt de speelotheek gebruikt van de speelgoedschijf. Deze schijf bestaat uit verschillende categorieën zoals bewegingsmateriaal, fantasiemateriaal en puzzels. “Wij kijken altijd of er speelgoed in alle categorieën aanwezig is om zo’n gevarieerd mogelijk aanbod te hebben.”

Op dit moment draait de speelotheek op tien vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. “Wij zoeken mensen die een paar uurtjes tijd per week of per maand over hebben. De vrijwilligers werken altijd samen en nieuwe vrijwilligers worden gekoppeld aan een ervaren medewerker.” Bij interesse kan gemaild worden naar info@speelotheekdieren.nl, langskomen tijdens openingstijden kan ook.

De Speelotheek is te vinden in de Bundel in Dieren, waar ook de bibliotheek gevestigd is. Op woensdag en zaterdag zijn ze van 10.00 tot 11.30 uur geopend. In de schoolvakanties is de Speelotheek gesloten. Een abonnement voor één stuk speelgoed en puzzel per keer kost 20 euro per jaar. Het is ook mogelijk om een lidmaatschap af te sluiten voor meerdere items per keer. Meer informatie hierover is te vinden op www.speelotheekdieren.nl.

Foto: Vl.n.r. Vrijwilligers Marloes, Jeanette, Carla en Marjolein