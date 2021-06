Voorzichtige herstart Culturele Zondag Doesburg

DOESBURG – Op grond van de aangekondigde versoepelingen in het coronabeleid acht het bestuur van de Culturele Zondag Doesburg het verantwoord zondag 6 juni de maandelijkse route langs culturele adressen te hervatten. Op beperkte schaal weliswaar en met de nodige voorzorgsmaatregelen. Naar verwachting zal een tiental deelnemers mondjesmaat weer bezoekers toelaten. Bij de VVV is bekend welke dat zijn.

Zo presenteert Galerie Grietje tot en met augustus werk rond het thema Ritme -Rust-Regelmaat. Keramiek Atelier Phoenix exposeert onder andere een nieuwe serie fantasievolle schoenen. Bezoekers aan Historische Boekdrukkerij de Arend krijgen uitleg over de geschiedenis van het drukken en kunnen een speciaal affiche en toepasselijke ansichtkaarten zien die zijn geïnspireerd op de coronacrisis.

Deze en alle andere adressen zijn te vinden in de folder met plattegrond van de Culturele Zondag Doesburg, die gratis te verkrijgen is bij de VVV. De Culturele Zondag is van 12.00 tot 17.00 uur.

www.culturelezondagdoesburg.nl