Voorspoedige herstart buurtbus

SPANKEREN – In de twee maanden dat de buurtbus Spankeren-Dieren weer mag rijden, maken meer mensen dan verwacht gebruik van deze vorm van openbaar vervoer. Het bestuur van buurtbusvereniging BBSD ging ervan uit dat de bus, zeker in het begin, veelvuldig leeg zou rijden, maar intussen is het gemiddeld aantal passagiers al terug op dertig procent van voor de corona-uitbraak.

Ook de ervaringen met de aangepaste bus zijn over het algemeen positief. Passagiers en chauffeur zijn goed van elkaar gescheiden door een doorzichtig spatscherm, het permanent actieve ventilatiesysteem werkt goed. Hopend op (nog) betere tijden begint het BBSD-bestuur plannen te maken voor de viering van het tienjarig bestaan. Na de oprichting van de vereniging in september 2011 maakte de buurtbus Spankeren Dieren zijn eerste rit in december daarna. Wanneer de jubileumviering zal zijn, en in welke vorm, dat wordt natuurlijk mede bepaald door de coronamaatregelen.

BBSD heeft voldoende chauffeurs beschikbaar om de hele dienstregeling uit te voeren, met enige moeite ook in de aankomende vakantieperiode. Om wat ruimer in het jasje te zitten, zijn nieuwe vrijwillige chauffeurs (m/v) echter hartelijk welkom. Rijbewijs B is voldoende. Wel is het wenselijk dat chauffeurs niet al te ver van het opstappunt in het centrum van Dieren wonen. Aanmelden kan via de website bbsd.nl.