Voorproefje op ZOOM! Kamermuziekfestival

VELP – Kamermuziekfestival ZOOM! is uitgesteld tot september, maar afgelopen weekend kon het publiek vast genieten van een voorproefje op wat komen gaat. Het Ruysdaelkwartet verzorgde, samen met gasten, in Openluchttheater De Pinkenberg in Velp een drietal aankondigingsconcerten. De muzikanten brachten een bijzondere kamermuziekversie van Beethovens Zesde Symfonie ten gehore. De toehoorders genoten van de muziek, maar ook van het feit dat zij voor het eerst in lange tijd weer naar een concert toe konden. Dankzij de meest recente versoepelingen konden er net weer iets meer bezoekers worden toegelaten in het groene theater, maar de drie concerten waren stuk voor stuk snel uitverkocht.

Foto: Han Uenk