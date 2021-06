VoorleesExpress zoekt nieuwe voorleesvrijwilligers

BRUMMEN/EERBEEK – De bibliotheken van Brummen en Eerbeek zoeken nieuwe voorleesvrijwilligers voor de VoorleesExpress. De VoorleesExpress is een activiteit van Bibliotheek Brummen|Voorst. Het is bedoeld om kinderen op de voorschool of de basisschool met een taalachterstand plezier met taal laten ervaren.

Tijdens de voorleesmomenten genieten kinderen mee met leuke prenten- en zoekboeken, informatieve boeken over hun lievelingsdier en over hun favoriete sport. Samen taalspelletjes doen met hun ouders zorgt voor extra taalvaardigheid. Zo vroeg mogelijk met boekjes en gesproken taal beginnen, legt een goede basis voor geletterdheid als de kleuter daarna naar de voorschool of basisschool gaat. Zij blijken een flinke voorsprong te hebben op kinderen met weinig taalaanbod thuis.

Om kinderen een extra taalsteuntje in de rug te bieden, start VoorleesExpress een extra seizoen van ‘10-20 weken voorlezen in gezinnen’. Dit voorlezen en samen taalspelletjes spelen, vindt thuis plaats, maar is op afspraak ook mogelijk in Bibliotheek Eerbeek of Brummen. Voorleesvrijwilligers krijgen een

een voorbereidende scholing ‘interactief voorlezen’ voordat zij naar een gezin toegaan.

Geïnteresseerden die wellicht voorlezer willen worden, kunnen een informatiebijeenkomst bijwonen. Op woensdag 9 juni is er een bijeenkomst in de bibliotheek van Brummen van 10.00 tot 11.00 uur. Op donderdag 10 juni is er een bijeenkomst in de bibliotheek Eerbeek van 14.00 tot 15.00 uur. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.bibliotheekbrummenvoorst.nl of www.voorleesexpress.nl of neem contact op met Bibliotheek Eerbeek, tel. 0313-651805, of Brummen, tel.0575-561867.