Voetgolf bij voetbalvereniging Loenermark

LOENEN – Op zaterdag 12 juni wordt het sportcomplex van Loenermark omgetoverd tot een 12-holes voetgolfbaan. Ter gelegenheid van de Nationale Voetbaldag van de KNVB nodigt de Loenense vereniging leden en niet-leden uit om mee te doen.

Uiteraard is voetgolf niet alleen maar rechtuit schieten. De organisatie stelt een zodanig parcours op zodat iedere deelnemer op zijn/haar niveau kan deelnemen en uitgedaagd wordt. Lukt de bal schieten bijvoorbeeld niet, maar gooien wel, dan is dat geen enkel probleem. Voor Loenermark staat samen plezier hebben voorop.

De activiteit wordt georganiseerd voor kinderen van 5 tot en met 15 jaar en mensen met een beperking uit Loenen of omgeving. Dit voor zowel leden als niet-leden, dus iedereen uit de doelgroepen kan meedoen.

Het programma is van ongeveer 14.00 tot 17.30 uur. Het parcours wordt in groepjes afgelegd. Loenermark zorgt voor drinken en wat te eten. Alle deelnemers krijgen na afloop een aandenken. Ook aan de muzikale omlijsting is gedacht.

De deelname is voor iedereen geheel gratis. Opgave vooraf kan, maar is niet verplicht. Vragen stellen kan via infojeugd@vvloenermark.nl of g-voetbal@vvloenermark.nl.