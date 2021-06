Voetbalvereniging SHE zamelt weer oud ijzer in

HALL – Bij voetbalvereniging SHE in Hall was het afgelopen zaterdag 29 mei een behoorlijke bedrijvigheid. Dit keer niet voor een voetbalwedstrijd, maar vanwege de oud ijzer actie van de club. Deze jaarlijkse traditie wordt al meer dan 10 jaar gehouden en heeft als doel om de kas van de club wat te spekken. Ook gingen leden van de club op pad om in de regio ijzer op te halen.

Foto: Han Uenk