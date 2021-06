Vier honden overleden bij woningbrand in Dieren, brandweer redt overige honden

DIEREN – Aan de Dr. Kuyperstraat in Dieren heeft zaterdagmorgen een flinke woningbrand gewoed,hierbij kwamen vier honden om het leven.

Even voor 5.20 uur werd de brandweer groot opgeroepen voor een woningbrand. Ter plaatse bleek het om een brand te gaan in de woonkamer van een tussenwoning. Voorafgaand aan de brand werden twee knallen gehoord. In de woning waren dertien honden aanwezig. De bewoners wisten er vijf in veiligheid te brengen. De brandweer haalde de overige acht honden uit de woning. Zij hebben de beestjes gereanimeerd en zuurstof toegediend. Zij wisten vier honden te redden, de andere vier honden overleefden de brand niet.

Voor de bewoners van de woning werd een ambulance opgeroepen omdat zei rook hadden ingeademd. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink