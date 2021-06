Veteranendag in Gasthuiskerk Doesburg

DOESBURG – Op zaterdag 19 juni speelt Loulou Rhemrev om 13.00 uur haar succesvolle voorstelling Hallo Bandoeng! in Gasthuiskerk Doesburg. De besloten voorstelling is bedoeld als moment voor Doesburgse veteranen om elkaar weer te kunnen ontmoeten.

In de voorstelling vertelt Rhemrev de onvertelde verhalen. Ze beschrijft een vergeten wereld en de diepliggende geheimen die altijd worden verzwegen, omdat ze te aangrijpend zijn. Voor veel veteranen is dat bekend terrein: je komt terug van een missie, maar het thuisfront wil niet weten wat die missie met je heeft gedaan, wat jij hebt gedaan. Loulou Rhemrev graaft in haar eigen familiegeschiedenis, op zoek naar antwoorden op dat soort vragen. Haar familie heeft 300 jaar in Nederlands-Indië gewoond en is na de oorlog naar Nederland gevlucht. Ze voelt een oorlog die ze niet heeft meegemaakt, en een band met een land dat niet meer bestaat.

Alle Doesburgse veteranen zijn van harte welkom in de Gasthuiskerk en kunnen zich tot 14 juni aanmelden via annemarie.verhoeven@doesburg.nl, graag met vermelding van voor- en achternaam. Bij overschrijding van het aantal beschikbare plaatsen wordt geloot. Op zaterdag 10 juli is er om 20.00 uur een extra voorstelling van Hallo Bandoeng! die voor iedereen toegankelijk is.