Verlenging grafrechten oude kindergraven

LOENEN – Op de begraafplaats bij de Nederlands Hervormde Kerk in Loenen zijn veel oude graven te vinden. De Protestantse Gemeente Loenen is bezig alles in kaart te brengen en is op zoek naar rechthebbenden/belanghebbenden van kindergraven op het gemarkeerde veld, waarvan de grafrechten reeds lang zijn vervallen. Dit gemarkeerde veld ligt ongeveer 50 meter achter de ingang van de begraafplaats aan de linkerkant. Indien de grafrechten niet worden verlengd vóór 1 februari 2022 zal de Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe de nog aanwezige grafbedekking verwijderen en kan het graf geruimd worden. Er zijn bordjes geplaatst bij het betreffende gemarkeerde veld.

krmloenen@gmail.com