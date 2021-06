Veluwsche stoomtrein rijdt vanaf Beekbergen

BEEKBERGEN – Sinds eind juni klinkt op zondagen de fluit weer over de Veluwe als de stoomtreinen van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) hun ritten maken. Van 12 juli tot en met 29 augustus rijdt de stoomtrein zelfs elke dag, behalve zaterdag. Meereizen kan vanuit het museumstation Beekbergen om 10.00 en 13.30 uur.

Gasten zijn weer welkom in de stoomtrein en in het stoomdepot in Beekbergen, maar reserveren is wel verplicht. Dit kan via www.stroomtrein.org. De rit kan alleen in Beekbergen worden begonnen. Na het fluitsignaal wordt de stoommachine in beweging gezet. ‘s Ochtends gaat de rit vanaf Beekbergen via Apeldoorn naar Eerbeek en weer terug en ‘s middags naar Dieren en terug. Op de stations en halte onderweg kan niet worden in- of uitgestapt. Op het eindpunt wordt de locomotief aan de andere kant van de trein weer aangekoppeld, waarna op rustig tempo de terugreis wordt aanvaard over de 130 jaar oude spoorlijn.

Treinreizigers krijgen dit jaar een gratis exemplaar van de StoomCourant, een nostalgisch vormgegeven krant vol informatie over de VSM en het gebied waar de stoomtrein doorheen rijdt.

Het station Beekbergen is deze zomer vertrek- en eindpunt van alle ritten. Hier bevindt zich het historische stoomdepot met een imposante collectie stoom- en diesellocomotieven, een kolenkraan, waterkolommen, een draaischijf, klassieke seinpalen, overwegbomen en nog veel meer. De stoomlocomotief wordt hier losgekoppeld van de trein en rijdt het stoomdepot binnen om kolen te laden en water te nemen. Bezoekers kunnen op het terras van de stationsrestauratie genieten van een hapje en een drankje.

www.stoomtrein.org