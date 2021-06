Veluwonen legt op duizendste huis zonnepanelen

EERBEEK – Patricia uit Eerbeek was de duizendste huurder van woningcorporatie Veluwonen die zonnepanelen kreeg. Ter ere van deze mijlpaal ontving zij van Marco de Wilde, directeur van Veluwonen, een speciale stoepsteen.

Woningcorporatie Veluwonen is in juni 2020 begonnen met het aanbieden van zonnepanelen aan huurders die een geschikt dak hebben. Inmiddels blijkt dat heel veel huurders meedoen en daardoor heeft Veluwonen in mei op het duizendste huis zonnepanelen gelegd. Het is de bedoeling dat de komende jaren zoveel mogelijk geschikte daken zonnepanelen krijgen als de huurder dat wil of bij verhuizing.