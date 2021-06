Valentijn Jeukendrup (12) uit Velp wint Britten Celloconcours 2021

ZWOLLE/VELP – De twaalfjarige cellist Valentijn Jeukendrup uit Velp heeft het Britten Celloconcours 2021 gewonnen. Met werken van Bach, Haydn en Squire won hij de Eerste Prijs in Categorie I, 10 t/m 12 jaar.

De jury prees Valentijns volwassen en integere spel, en de flair en virtuositeit waarmee hij zijn prachtige programma ten gehore bracht.Valentijn won hiermee een solo-optreden met het Britten Jeugd Strijkorkest en een masterclass van de Russische topcelliste Anastasia Kobekina.

Vanaf september studeert Valentijn aan de Academie voor Muzikaal Talent in Utrecht. Het komende seizoen zal hij te horen zijn op diverse concerten in de regio. Het Britten Concours voor jonge muzikanten van 10 t/m 18 jaar vindt jaarlijks plaats in Zwolle, afwisselend voor cello, altviool, viool en contrabas.