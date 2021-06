Vaderdag in Doesburg

DOESBURG – Op zaterdag 19 juni stond Doesburg in het teken van Vaderdag. Bouwvakkers Lisa van den Broeke en Roos Kort zetten vaders deze dag in het zonnetje. Tijdens hun lunchpauze deelden ze rijkelijk complimentjes uit aan de vaders, die vervolgens met een verfrissende traktatie naar huis gingen.

Daanaast werden deze complimenten ook regelmatig bevestigd door de aanwezige kinderen. “Mijn vader is de de allerliefste, want hij knutselt altijd met mij”, zie de één. En een ander zei: “Mijn vader is de allerbeste in barbecuen en is ook heel stoer!”

Niet alleen de vaders vonden het een geslaagde actie, ook de organisatoren waren tevreden. “Wat een heerlijke zonnige middag, terwijl het complimenten regende. Zoveel leuke en positieve reacties. Ons Duits werd wel even op de proef gesteld, want er waren veel Duitse toeristen die heerlijk aan het winkelen waren in ons mooie Doesburg “, aldus Lisa en Roos.

De actie werd georganiseerd door SCBD, Stichting Centrum Belang Doesburg. Hierin werken de Doesburgse ondernemers samen om samen met de gemeente en VVV de binnenstad aantrekkelijker te maken. “Als SCBD vinden we het belangrijk om Doesburg met al die unieke winkels onder de aandacht te brengen en de band met onze inwoners en bezoekers te versterken”, geeft SCBD-voorzitter Rob Appelhof aan.

Nog tot en met september loopt de actie Doesburgs Knipje. Klanten krijgen een knipkaart en bij elke winkel een knipje. Na tien knipjes is de kaart vol en als deze wordt ingeleverd maken klanten kans op een leukse Doesburgse goodiebag, ter waarde van 50 euro.