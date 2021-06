Vaccinatiepiek in Gelderland- Midden

REGIO – Woensdag 9 juni werd er een vaccinatiepiek behaald in Gelderland-Midden. In een dag werden er die dag 10.575 vaccinaties gezet.

Om mensen goed te informeren en te helpen bij hun besluit over vaccineren, gaat de GGD Gelderland-Midden de komende tijd naar de inwoners toe. Met een bus gaan ze naar die wijken waar de vaccinatiebereidheid lager ligt. In de speciale corona-informatiebus kunnen mensen langskomen met hun vragen over de hygiënemaatregelen, het belang van testen en vaccineren. Indien gewenst, kan er gelijk een afspraak gemaakt worden als mensen al aan de beurt zijn.

“De vaccinatiebereidheid in Nederland en ook in onze regio is met gemiddeld 85 procent gelukkig al heel goed. Maar als we ook de komende winter echt coronavrij willen blijven, dan is een hoge vaccinatiegraad onder alle inwoners belangrijk. Vandaar dat we er nu alles aan doen om mensen over de streep te trekken”, aldus Henk Bril, directeur GGD Gelderland-Midden.