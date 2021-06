Unieke koninklijke tentoonstelling nog even te zien in het Lalique Museum

DOESBURG – “Een unieke tentoonstelling met internationale allure”, zo omschrijft Santino Melssen, voorzitter van het Lalique Museum in Doesburg de tentoonstelling ‘Koninklijk Licht’ en de bijbehorende juwelententoonstelling, die nog kort te zien zijn. “Door de sluiting hebben maar weinig bezoekers de exclusieve tentoonstellingen kunnen bezoekers, een unieke kans voor de Doesburgers om dit alsnog te doen.”

Het pronkstuk van de tentoonstelling ‘Koninklijk licht’, is een kroonluchter ‘Copenhaque’ die jaren in Paleis Soestdijk heeft gehangen. “Het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernard in 1937 was het begin van het contact tussen kunstenaar René Lalique en de prinses. Zij raakte in de ban van het werk van de Franse juwelen- en glaskunstenaar”, vertelt Melssen. Ter gelegenheid van hun huwelijk ontving het bruidspaar verschillende huwelijksgeschenken uit binnen- en buitenland, waaronder glasontwerpen van Lalique. In het paleis kwamen tafelornamenten met tulpen, kandelaars en een kroonluchter. Een aantal van deze ornamenten is nu terug te zien in het museum. Kenmerkend voor al deze stukken is de combinatie van licht en glas. “René Lalique was de eerste die licht en glas samenbracht, erg uniek voor die tijd.”

Dat ze koningin was, betekende overigens niet dat Juliana een voorkeurspositie kreeg bij de Franse kunstenaar. “Ze moest in het Parijse atelier gewoon achter in de rij aansluiten”, vertelt Santino. Ook op het gebied van levering hoefde de toenmalige koningin niet op voorrang te rekenen, blijkt uit de correspondentie die het museum heeft weten te bemachtigen en die bij de tentoonstelling te bekijken is.

Prinses Juliana was niet de enige koninklijke connectie van Lalique waarvan stukken te zien zijn op de tentoonstelling. Een handspiegel en een Hirondelles kroon van de Zweedse Koningin Victoria pronken in de vitrines van het Doesburgse museum. Achter elk museumstuk zit een bijzonder verhaal dat Santino graag vertelt. “Koningin Victoria zag de handspiegels van Lalique destijds en vroeg naar de prijs. Toen haar te kennen werd gegeven dat de handspiegel niet te koop was, antwoordde ze met: dat was de vraag niet”, vertelt Santino. Uiteindelijk wist ze een spiegel te bemachtigen, dankzij haar privileges als koningin.

Ook het Britse koningshuis was dol op het werk van de Franse kunstenaar. In 1938 bezochten Koning George V en Koningin Elizabeth Parijs. Ter ere van dit bezoek kreeg het koningspaar een glasservies en tafelornamenten aangeboden door de stad Parijs, gemaakt door René Lalique. Deze bijzonder verfijnde glazen en een bijpassen tafelornament zijn eveneens te bewonderen in het museum.

Onderdeel van de bijzondere tentoonstelling met unieke koninklijke hoogtepunten is de tentoonstelling met zeldzame juwelen van René Lalique. Een bijzonder item dat het museum heeft weten te bemachtigen, is een halssieraad dat heeft toebehoord aan een Franse markiezin. Het kostbare sieraad bestaat uit goud, diamanten en glas en is vervaardigd door plique-a-jour techniek, deze zeer ingewikkelde techniek werd alleen door Lalique en zijn belangrijkste emailleur zo verfijnd uitgevoerd. “Het decor van dit sieraad stelt een viooltje voor, een teken van bescheidenheid”, aldus Santino. Iets wat volgens hem kenmerkend was voor de sieraden van Lalique. “Het ging bij de kunstenaar niet om het pronken met rijkdom, zoals je toen vaak zag met diamanten die op elkaar waren gestapeld. Voor Lalique ging stond het ontwerp op nummer één. Hij gebruikte niet vanzelfsprekend de duurste materialen en koos vaak voor minder voor de hand liggende onderwerpen zoals bijvoorbeeld een berenklauw. Hij vond het zijn inspiratie in het alledaagse.”

De beide tentoonstellingen zijn nog maar tot en met 24 juni te zien. Santino adviseert bezoekers op tijd te reserveren. Vanaf 25 juni tot en met 3 juli is het museum gesloten in verband met de ombouw naar een nieuwe tentoonstelling. Wat veel mensen niet weten is dat zij in de tuin van het museum heerlijk kunnen lunchen. “Veel bezoekers zijn verrast dat wij zo’n mooi terras vol met bloemen hebben. Een mooi rustpunt op een uniek plekje in Doesburg.”

www.laliquemuseum.nl

