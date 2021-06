Uitleg over behandelpaspoort

VELP – Ester Bartholet van de praktijk ouderengeneeskunde in Velp is donderdag 1 juli tussen 13.00 en 15.00 uur te gast in buurthuis de Poort. Ze komt vertellen over het behandelpaspoort dat zij heeft ontwikkeld. Houders van het paspoort kunnen daarin aangeven welke behandelingen zij nog willen en welke niet. Ester legt uit hoe je hierover met je naasten het gesprek aan kunt gaan en hoe je je wensen kunt noteren. In verband met corona is er een maximum aantal deelnemers, dus aanmelden is noodzakelijk. Dit kan bij de beheerder van buurthuis de Poort via tel. 026-8481753.