Trainingen Senior Vitaal

RHEDEN – Ieke Salden verzorgt in Rheden Senior Vitaal-trainingen. In deze openlucht circuittraining wordt het accent gelegd op verbeteren van kracht, balans, uithoudingsvermogen, bewegelijkheid van de spieren en gewrichten en reactievermogen. De training is geschikt voor 55-plussers en anderen die niet goed mee kunnen komen in het reguliere bewegingsaanbod. Ook beginnende sporters zijn welkom, iedereen doet mee op zijn eigen niveau. De trainingen zijn op dinsdagen om 13.30 uur op de sportvelden van korfbalvereniging Rheko aan de IJsselsingel in Rheden. Iedereen kan vrijblijvend komen kennismaken en een proeftraining doen. Daarna kost deelname 5 euro per keer. Er is geen abonnement.

Ieke Salden, tel. 06-50494270