REGIO – Inwoners van de gemeente Rheden kunnen dit najaar meedoen met de training Voluit Leven van Pro Persona Connect. Deelnemers leren een andere, bewuste kijk op het leven te krijgen en bewuste keuzes te maken. Ze krijgen een andere kijk op patronen hoe zij met pijn en leed omgaan. In de training wordt aandacht besteed aan observeren en accepteren van gedachten, minder oordelen en zachter worden. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten, op maandag van 14.00 tot 16.00 uur in de Paperclip in Velp. De eerste is op 30 augustus. Deelname is gratis, wel dient voor 30 euro een cursusboek te worden aangeschaft. Aanmelden kan bij de afdeling Preventie van Pro Persona via tel. 026-3124483 of preventie@propersona.nl.