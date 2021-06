Tour de France beleven met de Hessentour

DREMPT – Zaterdag 26 juni gaat de Tour de France van start. Ook dit jaar wordt er in Drempt de Hessentour georganiseerd, een tourtoto voor deelnemers uit de hele regio waarbij mooie prijzen te winnen zijn.

Na het succes van vorig jaar met een recordaantal deelnemers uit de regio en het weer goed vooraan meerijden van Nederlandse renners, is de belangstelling voor de Tour de France én de Hessentour weer flink toegenomen. Net als vorig jaar mogen er vijf reserverenners invallen in het spel voor vijf uitvallers. En dat wil het klassement nog wel eens op de kop zetten.

De tour start dus ook voor de Hessentour op zaterdag 26 juni .Een deelnameformulier kost 5 euro. Meer informatie over deelnemen en aanmelden is te vinden op hessentour.jouwweb.nl. De stand van deze toto wordt dagelijks bijgehouden.

Aan het eind van de tour zijn er weer prijzen voor de etappewinnaars en de top 10 van het algemeen klassement.

H. Veeneman, tel.0313-477062.