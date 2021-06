Toekomst Budo-dojo in Dieren in gevaar “Mijn hart ligt bij het werk met de jongeren, maar het kan niet langer uit”

DIEREN – Budo is meer dan een sport, het is volgens trainer Pejay Bosma een manier om aan jezelf te werken. In de dojo in sporthal Theothorne in Dieren helpt hij jongeren die met zichzelf in de knoop zitten weer op weg en weet daarmee niet zelden een gang richting jeugdzorg te voorkomen. Nu het werk hem te veel wordt en hij de dojo wil overdragen aan een stichting, had hij gehoopt op (financiële) steun van de gemeente Rheden, maar dat zit er op dit moment niet in.

Budo is een combinatie van oosterse vechtsporten, die Pejay gebruikt bij zijn coachingstrajecten. Hij coacht bijvoorbeeld directeuren van grote bedrijven en andere leidinggevenden, doet gezinscoaching, traint mentoren en onderwijzers en ondersteunt jongeren en pubers met wie het allemaal even niet zo lekker loopt. Deze jongeren komen in de dojo in Dieren sporten binnen de bescherming van hun vaste groep en kunnen meedoen aan een mentoruur. Ook krijgen ze persoonlijke begeleiding. “Wat niet kan worden besproken op school of in de thuissituatie, kan bij ons aan bod komen. We kijken niet alleen naar het probleem, maar vooral naar een langdurige oplossing. Iemand wil niet naar school, maar waarom is dat? Is het gebrek aan eigenwaarde? We gaan lekker aan het trainen, bouwen een vertrouwensband op en als iemand er aan toe is, komt vanzelf het juiste naar boven.”

Neem Stefan*. Als 11-jarige kwam hij voor het eerst trainen bij Pejay. “Ik was een klein dik jongetje en kreeg langzaam maar zeker wat meer gevoel van eigenwaarde. Toen ik wat ouder werd miste ik een stabiele thuisbasis en ging veel op straat hangen. Ik begon dagelijks te blowen. Pejay ging hierover met me in gesprek. Uren hebben we getraind en gepraat. Bij hem heb ik voor het eerst gehuild.” Inmiddels heeft Stefan zijn leven goed op de rails. Hij is net 18, studeert en woont op zichzelf. Pejay is trots: “Hij heeft hard aan zichzelf gewerkt. En hij assisteert nu twee keer per week bij de trainingen.”

Waardevol werk dus, maar met één bezwaar: alles bij elkaar opgeteld kost het bakken vol geld. Een jongere heeft geen budget om alle uren coaching te betalen en dat heeft als gevolg dat de dojo op dit moment financieel gewoon niet uit kan. “Mijn hart ligt bij het werk met de jongeren, maar het kan niet langer uit”, aldus Pejay. “Ik verdien weliswaar de kost met mijn andere coachingstrajecten, maar heb inmiddels ik weet niet hoeveel uren privétijd en duizenden euro’s privégeld in de dojo gestoken en het houdt een keer op. Ik kan mijn werk voor de jongeren financieren door de commerciële klanten die ik heb, maar het kost me bakken vol geld en vooral heel veel onbetaalde tijd. Ik moet ook aan mijn gezin denken en dat betekent dat ik met de dojo in Dieren, en dus het werk voor de jongeren, moet stoppen.”

Een moeilijk besluit en het laatste dat Pejay wil, is de jongeren in de steek laten en dus wil hij zijn werk en de dojo overdragen aan een stichting. Vier ouders en vier jongeren, allemaal op een of andere manier al betrokken bij de dojo, willen de handen uit de mouwen steken en de stichting gaan opzetten, zodat iedereen na de zomerstop in september weer lekker kan komen trainen. Ze hadden hierbij gehoopt op hulp van de gemeente Rheden, maar hoeven daar voorlopig niet op steun te rekenen.

Marike Vissers, is één van de ouders die de kar gaan trekken in de nieuwe stichting. Ze vertelt hoe het contact met de gemeente tot nu toe verlopen is. “Pejay huurt de ruimte in Theothorne van Sportbedrijf Rheden. Per 1 juli loopt zijn contract af. Na een gesprek hebben we het nu gelukkig voor elkaar gekregen dat hij de ruimte niet leeg hoeft op te leveren. Het zou zonde zijn als hij de matten en trainingswand er uit zou moeten slopen, die wij dan als stichting opnieuw zouden moeten aanschaffen. We krijgen nu een paar maanden de tijd om te kijken of we de stichting kunnen opzetten.”

Hoewel Marike hier heel blij mee is, krijgt ze het gevoel dat de gemeente verder niet wil meedenken. “Iedereen die we spreken, in de zorg of binnen de gemeente, is enthousiast over de dojo en het werk dat Pejay de afgelopen jaren heeft gedaan, maar er is niemand die vanuit creativiteit met ons wil meedenken over hoe we van de stichting een succes kunnen maken. Er werd ons vooral verteld dat we geen concrete hulp hoeven te verwachten en dat is heel teleurstellend.”

Zo heel veel hebben ze niet nodig, vindt Marike. “We willen het liefst een overbrugging voor het eerste jaar. We hebben uitgerekend dat we met 200 euro subsidie per jongere, en we hebben er nu 50, het eerste jaar kunnen rondkomen en de huur kunnen betalen. Dat geeft ons de tijd om een goed plan te maken voor de komende jaren. We denken bijvoorbeeld sponsoren te gaan zoeken en meer leden te kunnen werven. Allemaal dingen waar Pejay als eenpitter nooit echt aan toegekomen is.”

Een klein bedrag, zeker als je het vergelijkt met de kosten die door het sporten in de dojo níet worden gemaakt, leggen Pejay en Marieke uit. Als jongeren met een lichte problematiek niet meer hoeven worden doorverwezen naar jeugdzorg, voorkomt dat veel ellende, maken deze jongeren geen gebruik van zorg die ze niet nodig hebben en zullen de wachtlijsten niet onnodig groeien. “Neem Stefan. Als hij in de jeugdzorg was beland als voortijdig schoolverlater met een drugsprobleem, had hij de gemeente veel meer geld gekost. Daar hadden we bij wijze van spreken de dojo de komende drie jaar van kunnen runnen”, aldus Pejay. “Dan kan de gemeente toch wel een relatief klein bedrag missen?”

Marike en Pejay hopen dat de gemeente een manier vindt om de stichting toch te steunen. “Er is een probleem binnen de gemeente als het gaat om jeugdzorg en wij lossen daar nu al een deel preventief van op We hopen dat de gemeente buiten haar kaders durft te denken en de dojo een kans wil geven.”

Desgevraagd geeft de gemeente Rheden de volgende reactie op de kwestie: “We hebben veel waardering voor de manier waarop Pejay jongeren in de gemeente helpt. Via de trainingen in de Dojo biedt hij een veilige plek waar jongeren op een laagdrempelige manier terecht kunnen. Dat sluit erg aan bij waar we als gemeente in geloven.

We hebben op verschillende manieren steun verleend en denken mee met Pejay. Bij de start van zijn activiteiten in Theothorne hebben we bijgedragen aan de inrichting van de Dojo, om deze in te richten tot de mooie trainingsruimte zoals die nu is. Ook met betrekking tot de huurruimte hebben we afspraken gemaakt, zodat Pejay de tijd had om activiteiten op te starten en te kunnen bouwen aan de organisatie en het bereiken van jongeren. Daarnaast bieden we de stichting de komende maanden de mogelijkheid om een plan uit te werken en na de zomer de Dojo te kunnen blijven gebruiken.

De gemeente heeft een brede opdracht uitgezet voor het versterken van de sociale basis. Een belangrijk doel daarvan is om hulpvragen vroeg te signaleren en dichtbij en laagdrempelig op te lossen. Deze opdracht wordt uitgevoerd door Incluzio, die voor de uitvoering van de opdracht de samenwerking zoekt met partijen in het veld. We hebben Pejay in contact gebracht met Incluzio. Zij kunnen met elkaar onderzoeken welke samenwerkingen er mogelijk zijn.”

*In verband met privacy is de naam Stefan gefingeerd

Foto: Trainer Pejay Bosma overhandigt symbolisch de ‘grondbeginselen van budo’ aan Marike Vissers, die een nieuwe stichting wil opstarten om de dojo in Dieren te kunnen laten bestaan