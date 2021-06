Thuiszorg Riwis naar De Toren

BRUMMEN – Het eerste aanspreekpunt van de thuiszorg van Riwis Zorg en Welzijn is sinds 1 juni te vinden in Gezondheidscentrum De Toren aan de Primulastraat in Brummen. Binnen de Toren werken veel zorgverleners met allemaal hun eigen aandachtsgebied. “Juist doordat wij met elkaar op dezelfde locatie zitten, kunnen wij makkelijker gebruik maken van elkaars kracht en expertise. De samenwerking wordt verstrekt en we werken zo aan betere zorg voor de inwoners van Eerbeek, Brummen en omgeving”, aldus Wilma Woker, teamleider thuiszorg.

Riwis Zorg & Welzijn biedt in Brummen en Eerbeek verzorging, verpleging en thuiszorg. Riwis is gespecialiseerd in dementie en intensieve langdurige zorg voor ouderen.

www.riwis.nl