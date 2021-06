The Singing Club en Nomadland

DIEREN – Filmhuis Dieren vertoont zondag 27 juni de film The Singing Club. Op dinsdag 29 juni is Nomandland te zien. Beide films zijn vanaf 20.00 uur te zien in Schouwburg Theothorne in Dieren. Reserveren is verplicht.

The Singing Club draait om een groep Amerikaanse vrouwen. Terwijl hun partners op missie zijn in Afghanistan, vormen zij aan het thuisfront een koor. Al snel worden ze een mediasensatie.

Nomadland draait om Fern. Na de economische ondergang van haar bedrijf op het platteland van Nevada gaat ze met een bus op pad om de wereld te verkennen als een moderne nomade. Ze krijgt nieuwe vrienden die haar steunen tijdens haar ontdekking van het Amerikaanse westen.

www.filmhuisdieren.nl