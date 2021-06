Textiel Race Mauritiusschool

RHEDEN – Groep 6 van de Mauritsschool in Rheden doet mee aan de Textiel Race. Dit is een wedstrijd tussen scholen in de regio Brummen, Doesburg, Rheden en Zutphen om zoveel mogelijk oude kleding en textiel bij mensen uit de buurt op te halen. Tijdens de Textiel Race kunnen buurtbewoners hun oude en kapotte textiel aanmelden op de website textielrace.nl. De school scoort hier punten mee en na vier weken wordt de winnaar bekend, die een toffe schoolreis wint. Zo maakt de Textiel Race het inzamelen van oude kleding en textiel leuk, leerzaam en gemakkelijk. De kinderen van groep 6 zijn al drie weken hard aan de slag maar kunnen nog steeds alle textiel die overbodig is gebruiken. Aanmelden kan via www.textielrace.nl.