Tentoonstelling als eerbetoon aan de zandkorrel

DOESBURG – Tot 20 september is in Loc17 aan de Turfhaven in Doesburg een tentoonstelling bezoeken. Kunstenaars uit de regio vonden het tijd voor eerbetoon aan de zandkorrel.

Anno 2021 is de kleilaag langs de IJssel grotendeels verdwenen, opgegaan in miljoenen bakstenen en straatklinkers. Een laag rivierzand, soms tientallen meters dik, is nu aan de beurt. De grote zandhonger van de huidige tijd zorgt voor diepe plassen langs de rivier.

Een zestigtal beeldende kunstenaars boog zich over het fenomeen rivierzand, met als aanleiding macrofoto’s van evenzoveel zandkorrels. Meer dan honderd kunstwerken, van uiterst klein in de vorm van een parel tot meters grote schilderijen en ruimtelijke constructies.

De openingstijden zijn van donderdag tot en met zondag tussen 12.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis. De Turfhaven is ook een heel geschikt startpunt voor de kunstroute van De IJsselbiënnale.

www.nieuwe-ruimte.nl

www.deijsselbiennale.nl