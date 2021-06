Tegenstanders van windmolens bieden wethouder Klomberg petitie aan

DESTEEG – Tegenstanders van windmolens in Spankeren overhandigden woensdag 26 mei een petitie met bijna 1700 handtekeningen aan wethouder duurzaamheid Dorus Klomberg van de gemeente Rheden. Dit deden zij net voor de behandeling van de gemeentelijke kaders voor het opwekken van grootschalige duurzame energie uit wind en zon door de gemeenteraad.

Anita Werkman was initiatiefnemer van de petitie en degene die de handtekeningen overhandigde aan de wethouder. Zij woont aan de Broekdijk in Spankeren, een van de zoekgebieden voor de mogelijke plaatsing van windmolens en zonnepanelen. Samen met vele medestanders in de gemeente maakt zij zich sterk om met name de plaatsing van windmolens te voorkomen. Inwoners van Spankeren en Velp, waar een tweede zoekgebied ligt, maken zich zorgen over de effecten van de windmolens op de natuur en op hun woongenot.

De gemeenteraad sprak woensdag in een voorbereidende vergadering over de lokale beleidskaders Energie & Landschap en Samen energie opwekken. Hierin staan de kaders, uitgangspunten en wensen voor de opwek van grootschalige duurzame energie uit wind en zon. Er wordt dus nog niet besloten of en waar er windmolens of zonneparken komen, maar aan welke voorwaarden een eventuele aanvraag moet voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van participatie en inpassing in het landschap. In de vergadering van dinsdag 8 juni neemt de gemeenteraad van Rheden een besluit over deze documenten.