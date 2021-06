Tankkoepel bij Doesburg opgeknapt

DOESBURG – Rob Verhoef, Peter van den Brandhof en Edward van der Beek, vrijwilligers van de Monumentenvereniging en de Stichting Menno van Coehoorn, hebben donderdag 24 juni hard gewerkt aan het onderhoud van de Shermantank bij de IJsselbrug bij Doesburg. De tank is hier in de Koude Oorlog ingegraven als onderdeel van de (opnieuw aangelegde) IJssellinie. Alleen de koepel is nog zichtbaar. De tankloop en motor waren verwijderd, waardoor er ruimte was voor een bemanning van vier infanteristen, die vanuit de koepel een machinegeweer konden bedienen. De vrijwilligers zorgen ervoor dat dit bijzondere monument uit de jaren 50 van de vorige eeuw voor de komende jaren netjes bewaard blijft. Ze hebben het onkruid verwijderd, de roestplekken weggeborsteld en de koepel van een fraaie nieuwe legergroene verflaag voorzien.

Foto: Peter van den Brandhof