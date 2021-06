TalentPlus zoekt nieuwe leden

BRUMMEN – TalentPlus is op zoek naar werkzoekenden van 45 jaar en ouder. De verenging heeft als doel om onder andere in Brummen werkzoekende professionals met HBO/WO werk- en denkniveau te ondersteunen bij het vinden van passend werk, of bij het opstarten van een eigen onderneming. Elke groep komt wekelijks bij elkaar met als uitgangspunt ‘voor leden, door leden’. Hierbij maken de deelnemers gebruik van de kennis en ervaring die ze samen bij elkaar brengen en volgen een duidelijk programma met nu en dan huiswerkopdrachten. Zo helpen zij elkaar met plezier en succes weer aan een nieuwe baan. Er is op dit moment ruimte voor nieuwe deelnemers.

www.talentplus.nl