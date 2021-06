Succesvolle straatspeldag in Brummen

BRUMMEN – Woensdag 9 juni was het Nationale Straatspeeldag. Ook in Brummen konden kinderen veilig de straat op om bij Kindcentrum ‘t P@rk lekker op straat te spelen. Stichting Welzijn Brummen, Velilg Verkeer Nederland en Sportkompas zorgden voor een middag vol met activiteiten. Er stonden verschillende springkussens en een stormbaan, waar de kinderen zich op konden uitleven. Zo’n honderd kinderen bezochten de straatspeeldag in Brummen.

In Eerbeek kon het feest helaas niet doorgaan. Vanwege coronabesmettingen werd de buitenspeeldag bij de C.van Leeuwen school op het laatste moment afgeblazen.