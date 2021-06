Studieavond zegen door Israël

EERBEEK – Op donderdag 24 juni is er in Eerbeek een studieavond met ds. Oscar Lohuis, spreker van Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is Zegen door Israël. Ds. Oscar Lohuis was in het verleden verbonden aan de baptistengemeenten in Meppel en Emmeloord. Vanaf 2007 is hij vrijgesteld om zich helemaal te geven aan de Woordverkondiging als rondreizende prediker, evangelist en Bijbelleraar. Lohuis spreekt regelmatig in kerken, hij verzorgt Bijbelstudies en schrijft columns in verschillende bladen.“De tijd waarin wij nu als Kerk van Jezus Christus leven vraagt om een serieuze overdenking van de plaats van Israël in Gods reddingsplan voor deze wereld”, aldus Lohuis.

De bijeenkomst vindt plaats in de Cultuurhuis Pater Dekker aan de H.A. Lorentzstraat 20 in Eerbeek. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis. Er zijn ook producten uit Israël te koop. Vanwege de coronacrisis kan er maar een beperkt aantal mensen worden toegelaten. Aanmelding is verplicht en kan via www.christenenvoorisrael.nl of tel. 033-2458824.