Studenten bespelen Doesburgs carillon

DOESBURG – Dennis Vallenduuk bespeelt zaterdag 19 juni het carillon in de toren van de Martinikerk in Doesburg. Dennis studeert bij stadsbeiaardier Frans Hagen, die hoofddocent is aan de beiaardiersopleiding. Hij is al geruime tijd werkzaam als (kerk)organist van de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal en is ook dirigent van onder andere het Stadsjongenskoor in die plaats. Daarnaast studeert hij dus voor beiaardier.

Omdat docent Frans Hagen het belangrijk vindt dat zijn studenten praktijkervaring opdoen, nodigt hij hen deze zomer uit in de Martinitoren. Dennis Vallenduuk is de eerste student die deze zomer het carillon zal bespelen. Hij begint om 14.00 uur.