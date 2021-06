Stijging aantal uitkeringen tijdens coronajaar valt mee in Doesburg

DOESBURG – Ondanks de verwachtingen is het aantal uitkeringen in de gemeente Doesburg nauwelijks toegenomen tijdens het coronajaar 2020. Wethouder Arthus Boone is tevreden met dit resultaat.

Uit cijfers van de Benchmarkkrant van Divosa blijkt dat het aantal bijstandsuitkeringen in Doesburg is toegenomen met 0,7 procent. “Ondanks dat er sprake is van een toename, is dit een prima resultaat”, aldus wethouder Boone. “Door corona was de verwachting dat het aantal uitkeringen zou toenemen. Landelijk is het aantal uitkeringsgerechtigden harder gestegen dan in Doesburg, namelijk met 3,4 procent.”

Het aantal nieuwe mensen dat een uitkering aanvraagt is minder hard gestegen dan het landelijk gemiddelde, namelijk 29 procent voor Doesburg versus 30,5 procent landelijk. Ter vergelijk steeg de instroom in 2019, voor corona, met 34,1 procent.

De gemeente helpt mensen met een uitkering om een baan te vinden. Als dat niet lukt, zorgt de gemeente ervoor dat iemand aan de competenties kan werken om de kans op werk te vergroten of op een andere manier mee kan doen. In Doesburg stroomde vorig jaar 25,9 procent van de uitkeringsgerechtigden uit. Het landelijk gemiddelde ligt op 26,7 procent. 40,8 Procent van de mensen stroomde uit naar werk en 10,2 procent naar een opleiding. Landelijk is dat respectievelijk 35,6 procent en 6 procent.

De Participatiewet gaat er van uit dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. Uit de cijfers van Divosa blijkt dat in Doesburg meer mensen zijn ontheven van de arbeidsverplichting dan landelijk. De gemeente bekijkt opnieuw of de ontheffingen van de arbeidsverplichting nog nodig zijn en zo niet, wat iemand wel kan en wil bijdragen. Voor het beoordelen van de situaties houdt de gemeente de bestaande richtlijn aan. Zo zorgt de gemeente Doesburg dat iedereen een passend plan van aanpak krijgt en optimaal mee kan doen in de samenleving.