Start werkzaamheden nieuwe Dorpspark de Laak

RHEDEN – De eerste voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het nieuwe dorpspark de Laak in Rheden gaan over een paar weken van start. De aanleg van het dorpspark maakt deel uit van Masterplan de Zuidflank. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan het dorpspark aan het einde van dit jaar klaar.

Halverwege de juli gaan de werkzaamheden rondom de nieuwe schijnbrug ter hoogte van de Oranjeweg met de Laak van start. Na de bouwvak, midden augustus, wordt de nieuwe voetgangersbrug over De Laak gerealiseerd, ter hoogte van de sportvelden. In september starten er diverse grondwerkzaamheden in De Laak, waarbij de oevers en bodem op verschillende locaties wordt aangepast. Deze maand wordt ook het nieuwe recreatieve pad aangebracht. Dit pad is zo’n 3 kilometer lang.

In oktober wordt een nieuwe dorpsentree gerealiseerd bij het kruispunt Oranjeweg-IJsselsingel-Laakweg, met de aansluiting snelweg A348 gemaakt. Tijdens de werkzaamheden is dit kruispunt voor maximaal 4 weken afgesloten.

De aanleg van het dorpspark maakt deel uit van Masterplan de Zuidflank, dat als doel heeft de zuidflank van het dorp Rheden aantrekkelijker te maken. Het is de bedoeling de uitstraling van het gebied te verbeteren en goede verbindingen met de omgeving te maken. De Zuidflank loopt van Worth Rheden tot en met het begin van de Steegse haven. De eerste veranderingen in de Zuidflank zijn inmiddels te zien. Zo is de boomgaard opgeknapt en toegankelijk gemaakt en is de natuurspeelplaats aangelegd. Nu is het volgende gebied aan de beurt, vanaf de sportvelden tot begin Steegse Haven.