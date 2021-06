Spreekuur SP Hulpdienst in Doesburg

DOESBURG – Mensen die vragen of problemen hebben met bijvoorbeeld verhuurder, werkgever of uitkeringsinstantie kunnen elke derde woensdag van de maand van 18.30 tot 19.30 uur terecht op het inloopspreekuur bij de hulpdienst van de SP, afdeling Doesburg. Het eerstvolgende spreekuur is op woensdag 16 juni. Bezoekers van het spreekuur kunnen hier terecht voor informatie en advies en worden, indien nodig, doorverwezen naar een deskundige die hen verder kan helpen. Daarbij kan ook iemand van de hulpdienst meegaan. De hulpdienst is gratis en voor iedereen. Het spreekuur is in het gebouw van Kindervreugd aan de Marijkestraat 1 in Doesburg. Buiten deze tijden is de hulpdienst bereikbaar via tel. 06-39425547 (maandag tot en met donderdag tussen 18.00 en 19.30 uur) en via doesburg@sp.nl.