Spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid

DIEREN – In de Bibliotheek Dieren is elke donderdag tussen 10.30 en 12.30 uur een spreekuur van het Informatiepunt Digitale Overheid. Steeds meer zaken met de overheid moeten zelf online worden geregeld. Denk aan het verlengen van het rijbewijs, belastingaangifte doen of een AOW-uitkering aanvragen. De mensen van het Informatiepunt Digitale Overheid kunnen hierbij helpen en iemand op weg helpen. Meer over het Informatiepunt is te vinden op www.bibliotheekveluwezoom.nl/informatiepunt of verkrijgbaar via op tel. 0313-415476.