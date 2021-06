Sportclub Brummen presenteert staf selectieteams

BRUMMEN – Sportclub Brummen heeft in Djordi van der Hoop een nieuwe trainer voor het eerste elftal gevonden. De nieuwe hoofdtrainer was eerder actief bij diverse teams van Wijhe ’92 en SV Colmschate. Djordi kijkt er naar uit om met de groep aan de slag te gaan.

Pascal Kuipers zal ook volgend seizoen verantwoordelijk zijn voor het tweede elftal. Voor Pascal wordt het zijn derde seizoen bij het tweede van Sportclub Brummen. De keepers worden ook komend seizoen weer getraind door John Hafkamp. Voor de keeperstrainer uit Twello wordt dit het tweede seizoen.

De verzorgende staf bestaat ook komend seizoen weer uit Femke Grolman – Van Haeften en Arno Wichelo. Al jaren geven zij op dinsdag- en donderdagavond verzorging aan de selectie, maar ook de speelsters uit Vrouwen 1 en menig jeugdspeler doen nooit tevergeefs een beroep op de verzorging.

Luuk Borgonjen is met ingang van komende seizoen trainer van de jeugd van de JO17-1. Job Heinen is voor komend seizoen aangesteld als trainer van de JO13-1. Sportclub Brummen is blij met deze jonge en enthousiaste trainers. “Echte clubmannen die de jeugd naar een hoger niveau zullen brengen”, aldus de nieuwe jeugdvoorzitter Harald Zijlstra.

Henk Stevens zal vanaf komend seizoen als trainerscoördinator aan de slag gaan bij Sportclub Brummen. “Bij Sportclub Brummen willen we graag dat alle spelers met zoveel mogelijk plezier voetballen. Als ze betere training krijgen, dan zal dit plezier toenemen”, laat voorzitter Paul Busser weten. “We zijn dus erg blij met de aanstelling van Henk als trainerscoördinator. Vanaf volgend seizoen zal hij voorbeeldtrainingen verzorgen en oefenstof beschikbaar stellen. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat we voor goede begeleiding zorgen voor ouders met wat minder ervaring in het geven van voetbaltrainingen.”