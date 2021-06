Sponsoren Doesburg Jazz zeggen opnieuw steun toe

DOESBURG – Ubbink en Kab accountants en belastingadviseurs ondersteunen ook in 2021 Ubbink Doesburg Jazz. Beide sponsoren van het eerste uur hebben laten weten ook dit jaar een substantiële financiële bijdrage te willen leveren. Voor de organisatie is dat een grote steun in de rug. In februari liet het bestuur van Doesburg Jazz al weten dat zou worden geprobeerd om de door corona getroffen horeca en zaaleigenaren in Doesburg zoveel mogelijk te ontzien. De steun van beide sponsoren maakt dat voornemen een stuk eenvoudiger. Als alles meezit wordt Ubbink Doesburg Jazz gehouden op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 november.

www.doesburgjazz.nl