Spaaractie voor clubs bij PLUS Eerbeek

EERBEEK – PLUS Van Tetering in Eerbeek organiseert dit jaar een spaaractie waarmee supermarkt het verenigingsleven in Eerbeek en omstreken een steuntje in de rug wil geven. Van zondag 5 september tot en met zaterdag 13 november kunnen klanten van PLUS Van Tetering sponsorpunten sparen voor geselecteerde clubs en verenigingen in de buurt. Hoe meer sponsorpunten een club of vereniging verzamelt, hoe meer euro’s er worden verdiend. De deelnemende clubs en verenigingen mogen het bedrag dat door klanten bij elkaar gespaard is, naar eigen inzicht besteden. Clubs of verenigingen die mee willen doen met deze PLUS Spaaractie kunnen zich tot uiterlijk 25 juni aanmelden bij PLUS Van Tetering of via m.van.tetering@plus.nl.