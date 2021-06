Silent Art open tijdens Atelierweekend

SPANKEREN – Silent Art in Spankeren doet mee aan het Landelijk Atelierweekend en stelt op zaterdag 26 en zondag 27 juni haar deuren open voor publiek. Bezoekers zijn tussen 11.00 en 17.00 uur welkom en kunnen dan een glasblazer aan het werk zien. Kunstenaars tonen hun glaskunst en – werk op het gebied van glas-in-lood, glasfusing, ovengevormd glas en glasbranden. Ze zijn zelf aanwezig en kunnen uitleg geven over hun werk. Ook is er een expositie waarbij het mogelijk is om glaskunst te kopen direct bij de kunstenaar. Silent Art is te vinden aan de Van Rensselaerweg 8 in Spankeren.

De organisatie is in handen van het Landelijk Atelierweekend is in handen van Stichting Kunstweek, met als voornaamste doel het samenbrengen van kunstliefhebber en kunstenaar. Op www.landelijkatelierweekend.nl is een overzicht te vinden van alle deelnemers.