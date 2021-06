Scootmobieltocht SGRD in augustus

DOESBURG – Gehandicapten Raad Doesburg e.o. (SGRD) kondigt aan dat de jaarlijkse scootmobieltocht dit jaar wordt gehouden op 25 augustus. Nu het vaccinatieproces goed op gang is durft de organisatie het aan de tocht weer te gaan rijden. De start is bij Ontmoetingsruimte Grotenhuys. Hier keren de deelnemers na de rit terug om het 20-jarig bestaan van de SGRD te vieren. Dit feestje zou vorig jaar worden gehouden, maar is uitgesteld naar deze dag. Tijdens dit feestje krijgen de deelnemers een traditionele herinnering uitgereikt, maar daar komen dit jaar nog wat verrassingen bij.

Omdat voorzichtigheid geboden blijft, vraagt de organisatie deelnemers aan te tonen dat zij zijn gevaccineerd of anders een negatieve coronatest te overleggen die niet ouder is dan 72 uur. Daarnaast is voorinschrijving belangrijk. Wie voor 20 augustus niet is ingeschreven, kan niet mee. Inschrijven kan bij voorzitter Jelle Berends, tel. 06-38681047, via evenement@gehandicaptenraaddoesburg.org of via gehandicaptenraaddoesburg.org. Vermeld naam, adres en woonplaats.