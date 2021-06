Schola Gregorina Isala wil in juni de draad weer oppakken

KLARENBEEK – De maatregelen rond Covid19 hebben ook de Schola Gregoriana ISALA uit Klarenbeek hard geraakt. Waar koren in het algemeen al strikte beperkingen kregen, omdat zingen de verspreiding van aerosolen zou bevorderen, is de leeftijdsopbouw van de Schola een extra reden geweest om de repetities voor onbepaalde tijd op te schorten.

Uiteraard heeft de groep in de lockdown onderling contact onderhouden en dan blijkt bij elke gelegenheid dat naast de vriendschappelijke gezelligheid, het samen zingen van die specifieke, sfeervolle zang node gemist wordt. Immers, gregoriaans is meer dan alleen samen zingen. Juist in deze spannende tijd, kunnen de klanken van het gregoriaans zowel zangers als toehoorders helpen zich even over te geven aan rust en bezinning en energie op te doen voor de uitdagingen van de corona-perikelen. “Het wordt tijd dat we weer gaan zingen en weer mensen bijeenbrengen om de sfeer ervan samen te delen”, aldus de Doesburgse zanger Wil Wools. Aangezien er door het vaccineren weer wat meer ruimte komt, zijn weer enkele optredens in voorbereiding, die in 2020 zijn opgeschort. De zangers hopen dat er in augustus groen licht zal zijn om weer evenementen te verzorgen. Zo staan optredens in de Catharinakerk te Doetinchem en de Grote Kerk in Apeldoorn in de planning.

Een Schola Gregoriana is de Latijnse naam voor een koor, dat gregoriaans zingt. Het gregoriaans stamt uit de middeleeuwen als kerkzang in de christelijke liturgie. De naam Isala wijst erop dat de groep zangers komt uit het stroomgebied van de IJssel, van Twello tot Doesburg.

Het betreft een zelfstandige, niet-kerkgebonden Schola. Er zijn enkele ervaren scholazangers in de groep, vanuit de katholieke zangtraditie, maar ook zangers met een andere achtergrond. De Schola heeft als doelstelling om het gregoriaans als cultureel erfgoed in stand te houden, en om de inspiratie uit het gregoriaans voor meditatie en bezinning te benutten. De Schola heeft haar oefenlocatie in het Boshuis te Klarenbeek, waar eens in de 14dagen wordt gerepeteerd.

Het Gregoriaans leent zich uitstekend voor een coronaproof kooropstelling, zeker in een (voormalig) kerkgebouw. De programma’s worden samengesteld, zodat er thuis vast geoefend kan worden. Het koor hoopt in juni de repetities in het Boshuis op de woensdagavonden weer te hervatten. In de zomermaanden kan voor het zingen gebruik worden gemaakt van de Kastanje (de voormalige kerkruimte).

Belangstellenden die ook in het koor willen zingen zijn van harte welkom, er zijn nog enkele plaatsen vrij. Aanmelden kan bij Bart Willemsen via j.b.willemsen@planet.nl.