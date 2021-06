Schilder Donnie Gerhardus pakt uit in het Arsenaal

DOESBURG – Kunstenaar Donnie Gerhardus laat zijn werk zien in grand café Het Arsenaal in Doesburg. Op de prachtige muren met een zeldzame hoogte komen zijn schilderijen goed tot hun recht.

Donnie Gerhardus (Doesburg, 1959) noemt zich met een knipoog allroundschilder. Het werk dat in Het Arsenaal te zien is, is heel gevarieerd. Zo is ‘Het Kanon’ te zien, een reusachtig bloemenschilderij uit de jaren negentig. Het is vele kilo’s zwaar door de gebruikte techniek: olieverf met siliconenkit. Prominent aanwezig is ook het ‘staatsieportret’ van de Kaus, een markante Doesburger die veel verhalen losmaakt (foto). Het schilderij ‘Voorjaarsbeuk’ is heel bijzonder. Het lijkt wel of de schilder een heel bos in één boom stopt. Op een deftig blauw schilderij is met een beetje fantasie een haan te zien, een psychedelische Monet. Ook zijn er schilderijen te zien met dagelijkse observaties van de vertoevende mens, veelal vrijetijdsgenot; gestolen momenten vastgelegd.

Conform de coronamaatregelen voor horeca is reservering en registratie voor een bezoek aan Het Arsenaal verplicht.