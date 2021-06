HALL – Op donderdag 24 juni is er om 17.00 uur weer Samen Eten in de Wheme in Hall. Het menu bestaat uit aspergesoep, schnitzel met groente van het seizoen en gebakken kriel en als toetje kwark met vruchten. Door de anderhalvemeterregel is het aantal plaatsen beperkt. Opgave kan tot uiterlijk 18 juni bij mevrouw Groot Boerle, tel. 0313-654205.