Rondwandeling langs nieuwe windhaag op de Hogenenk

BRUMMEN – Biologisch boomkweker Jan van Tiel verzorgt zaterdag 12 juni een rondleiding over het bouwland van Stichting Het Anker, voor biologisch-dynamische landbouw in Brummen. Hij vertelt over de aanplant van de windsingel en vogelbos.

Het Anker, voor biologisch-dynamische landbouw in Brummen, heeft iets te vieren. In 2019 heeft de Stichting drie hectare bouwland aangekocht naast de huiskavel van De Meander. De grond werd verpacht aan Alien en Manfred Holtslag van De Kruytbosch. De maisakker werd een kruidenrijk weiland. Sinds voorjaar 2021 is de grond biologisch gecertificeerd.

Een halve hectare van de grond is met hulp van gemeente en provincie windsingel en vogelbos geworden. Afgelopen winter zijn met hulp van veel vrijwilligers 2000 inheemse en biologisch opgekweekte bomen en struiken geplant. Deze zijn, naar nu blijkt, goed aangeslagen.

De leverancier van al het plantgoed, biologisch boomkweker Jan van Tiel, komt op zaterdag 12 juni een rondleiding geven waarbij hij zal vertellen over de aanplant. Er is koffie met huistaart. De eerste taart zal worden aangesneden door Pouwel Inberg, wethouder Groen van de gemeente Brummen. Iedereen is welkom, maar dient zich vooraf wel aan te melden via excursies@hetankerbrummen.nl. Er kunnen maximaal dertig deelnemers mee. De start is om 11.00 uur bij de ingang van het weiland op de Hogenenk, voorbij huisnummer 5.

Stichting Het Anker heeft grond in eigendom en verpacht die alleen aan biologische of biologisch-dynamische boeren. De grond wordt aangekocht met geld dat geleend wordt van klanten en vrienden van deze boeren en bekenden en dorpsbewoners. Van de rente kunnen dan weer groentes gekocht worden.

www.hetankerbrummen.nl