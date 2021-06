Ritme-Rust-Regelmaat in Galerie Grietje

DOESBURG – Galerie Grietje in Doesburg toont de komende drie maanden werk rondom het thema Ritme-Rust-Regelmaat. Kunstenaar Helmi de Vaan is voortdurend op zoek naar eenvoud, naar het minimale. Ze toont eenvoudige objecten, opgebouwd uit één grondvorm, die voortdurend herhaald wordt. Het zijn ritmische herhalingen. De schaduwwerking in de repeterende vormen zorgen voor een helder en regelmatig patroon. Het totaalbeeld is belangrijker dan de afzonderlijke details. “De kracht ligt in de herhaling. Herhalen van hetzelfde lijkt saai, maar geeft je zoveel meer ritme-rust-regelmaat”, aldus Helmi de Vaan.

Ritme, rust en regelmaat zijn ook terug te vinden in de kunstboeketten van Jannie Beltman, allerlei afzonderlijke kunstbloemen vormen één kleurrijk geheel. Zo ook de glassemblages van Ellen Wildschut. Het is het samen brengen van meerdere objecten naast elkaar, wat de kunstenaars ook samen weer versterkt en verbindt.

Galerie Grietje is gevestigd aan de Philippus Gastelaarsstraat 13 in Doesburg. De galerie is elke eerste zondag van de maand (Culturele Zondag) geopend tussen 12.00 en 17.00 uur en daarnaast op afspraak via tel. 0313-474774.

info@galeriegrietje.nl

www.galeriegrietje.nl