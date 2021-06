Rijbewijskeuringen CBR in Doesburg

DOESBURG – Woensdag 16 juni en woensdag 7 juli kunnen automobilisten in de Buurtacademie in Doesburg terecht voor een medische keuring voor het verlengen van het rijbewijs via Regelzorg. Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen 50 euro. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs 70 euro. Een afspraak voor het spreekuur is te maken via www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via tel. 088 – 2323300.