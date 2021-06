Rick Evers: Ik hou van planten

Bestaat er een clubje met mensen die altijd hun planten dood laten gaan? Dan wil ik heel graag met die lui in contact komen. Misschien kunnen we ervaringen uitwisselen, tips delen of gewoon lekker samen een potje janken. Er zijn namelijk slechts twee planten in en om het huis die het echt goed doen. Maar die zijn van plastic.

En we doen zo ons best, mijn vrouw en ik. Zij zorgt voor de binnenplanten, ik doe de buitenplanten. Al onze liefde stoppen we erin. Net als water, voeding en allemaal lieve woordjes. Zo neem ik regelmatig buiten met de hortensia’s de dag door. Ik vertel ze wat we gegeten hebben, wat de coronacijfers doen en wat voor weer het morgen wordt. Ook tegen de Japanse esdoorn lul ik honderduit.

Hielp het allemaal maar. Ons meest recente slachtoffer is de olijvenboom. Prachtig boompje dat ik tijdens de strenge vorst van afgelopen winter netjes in het tuinschuurtje heb getild. Ik had daarna drie weken last van mijn rug, maar je moet er iets voor over hebben. Alleen krijg je er zo weinig voor terug. De kleine blaadjes aan het boompje zijn inmiddels zo bruin als hopjesvla en zo droog als beschuit.

En dan heb ik het nog niet eens gehad over onze mooie palmboom. Apetrots waren we op de Trachycarpus. Het gaf zo’n heerlijk tropisch sfeertje in de tuin. En omdat ie te zwaar is om te verplaatsen, heb ik hem tijdens de winter netjes ingepakt. Met noppenfolie en al. Helemaal afschrijven doen we hem trouwens nog niet, maar fris en fruitig is een ander verhaal.

Buxusboompjes? Hou op. Allemaal dood. Al lag dat niet aan ons, maar aan de rupsen. Het punt is: alles wat groen is gaat dood. Behalve het onkruid natuurlijk. Dat zie ik gewoon groeien. Ik vind het echt een rotstreek. Misschien stop ik er maar gewoon helemaal mee. Niemand wordt meer verplaatst, niemand krijgt meer water of mest en ik lul ook tegen niemand meer. Laat ze het lekker uitzoeken. Klereplanten.